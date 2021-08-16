Пізно ввечері, 15 серпня, літак ВПС Афганістану незаконно перетнув кордон з Узбекистаном в Сурхандар'їнській області.

Афганський військовий літак був збитий силами протиповітряної оборони Узбекистану.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Міністерство оборони Узбекистану.

Там стверджують, що пізно ввечері, 15 серпня, літак ВПС Афганістану незаконно перетнув кордон з Узбекистаном в Сурхандар'їнській області.

"Сили протиповітряної оборони Узбекистану запобігли спробі афганського військового літака незаконно перетнути кордон Узбекистану", - заявив офіційний представник Міністерства оборони Бахром Зульфікоров.

Водночас він не розповів, скільки було людей на борту і скільки вижило

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Раніше ЗМІ повідомили, що в Узбекистані впав літак з розпізнавальними знаками ВПС Афганістану.

Російське інформаційне агентство РИА з посиланням на Міністерство оборони Узбекистану заявило, що пілот катапультувався і був поранений.

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Автор: Денис Прядко