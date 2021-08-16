На кадрах з місця події, які з'явилися в мережі, видно частини літака, що розбився, і мінімум один потерпілий.

В Сурхандарьїнській області Узбекистану впав літак з розпізнавальними знаками ВПС Афганістану.

Про це повідомляє видання "Газета.uz".

За їхніми даними, авіакатастрофа трапилася ввечері 15 серпня на кордоні двох країн. Інцидент вже розслідує Міноборони Узбекистану.

На кадрах з місця події, які з'явилися в мережі, видно частини літака, що розбився, і мінімум один потерпілий.

Інформацію "ТАСС" підтвердили в Міноборони Узбекистану.

"Дійсно, напередодні в Сурхандарьїнській області Узбекистану зазнав аварії літак афганських ВПС, наразі вивчаються подробиці події, інформація про це буде повідомлена пізніше", - повідомив у понеділок начальник інформаційної служби відомства Бахром Зульфікаров.

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Ситуація в Афганістані

Талібан увійшов до столиці країни Кабул в неділю. Президент Ашраф Гані покинув свій пост і втік з країни, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю. Поки немає точної інформації про його місцезнаходження – за одними повідомленнями, він вилетів до Таджикистану, за іншими - прямує до столиці Узбекистану Ташкенту. Однак ані там, ані там прибуття Гані не підтвердили.

Реакція США на ситуацію в Афганістані

Як повідомляє агентство Associated Press, адміністрація Байдена не очікувала, що Талібан так швидко зуміє встановити контроль практично над всією територією країни.

В інтерв'ю каналу CNN в неділю, держсекретар США Ентоні Блінкен так прокоментував дії афганських військових: "Ми бачимо, що військові не змогли захистити країну, і це сталося швидше, ніж ми очікували".

Автор: Денис Прядко