Президент Росії був агресивним ще у 2006 році, поділився колишній очільник британського уряду.

Інформація про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін лише зараз став агресивнішим, неправдива.

Російський лідер був агресивним ще у 2006 році, розповів в інтерв'ю The Daily Telegraph Гордон Браун, який у 2007-2010 роках був прем'єр-міністром Великобританії.

Екс-чиновник поділився, що у 2006-му вперше зустрівся з президентом РФ, і той йому погрожував.

"...Мене посадили на дуже низький стілець. Так, щоб я дивився на нього знизу вгору. Він досить низький чоловік і носить на ногах ці підвищені підбори. Ось він витягує ці папери з досьє та почав мені вголос читати все, що там було записано…", - заявив співбесідник.

На думку Брауна, Путін ніби намагався справити враження, що знає про нього більше, аніж він сам.

"Тому, коли деякі кажуть, що Путін змінився і став агресивнішим лише зараз, то я можу вам сказати, що він був агресивний ще тоді й погрожував мені", - поділився екс-прем'єр.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну й розпочала повномасштабну війну. Володимир Путін не оголошував війну Україні, а назвав дії російської армії "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" наших громадян.

Президент США Джо Байден вважає, що в очільника РФ немає можливості вийти з війни.

Вас також можуть зацікавити новини: