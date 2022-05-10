Фактично американський лідер назвав російського диктатора заручником цього конфлікту.

У президента РФ Володимира Путіна немає можливості вийти з війни з Україною.

Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Reuters.

На думку американського лідера, Путін дуже обачливий. Байдена непокоїть, що "зараз у нього (Путіна - УНІАН) немає виходу". Президент США зауважив, що намагається зрозуміти, як це вирішити.

Байден також заявив, що Путін помилково думав, що вторгнення в Україну призведе до розколу НАТО та ЄС. Натомість США та союзники згуртувалися та прийшли на допомогу Україні.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон S. 3522 про ленд-ліз та захист демократії в Україні.

Закон дозволить США оперативно надавати нашій Україні зброю для захисту від агресії Росії шляхом скорочення бюрократичної тяганини. Крім того, ми отримаємо фінансову допомогу у значно більшому обсязі, ніж було раніше. Він дозволяє де-факто безоплатно передавати озброєння за умови, що країна-одержувач заплатить пізніше.

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