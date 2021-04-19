Глава МЗС Литви закликав Росію утриматися від ескалації на сході України.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Європейський Союз повинен обговорити нові санкції проти Росії, не чекаючи, поки вона піде в наступ на Україну.

Про це він заявив після відеоконференції міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомляє портал Delfi.

Міністр закликав Росію утриматися від ескалації на сході України.

"Ставлення і позиція України дуже спокійні, цілеспрямовані і гідні поваги", - зазначив він.

Читайте такожЄС готовий ввести санкції проти Росії у разі бойових дій на кордоні з Україною

Ландсбергіс також підкреслив, що санкції потрібно обговорити до перетину "червоних ліній".

"Я запропонував, щоб санкції, особливо у випадку з Україною, розглядалися не тільки при перетині "червоних ліній", тобто коли атака вже почалася фізично і буде пізно сідати і думати про те, що Європа може сказати. Треба послати сигнал сьогодні: ми готові говорити про секторальні санкції, якщо "червоні лінії" перетнуть. Сигнал повинен бути чітким, сильним і швидким", - сказав міністр.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко