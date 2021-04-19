Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Європейський Союз повинен обговорити нові санкції проти Росії, не чекаючи, поки вона піде в наступ на Україну.
Про це він заявив після відеоконференції міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомляє портал Delfi.
Міністр закликав Росію утриматися від ескалації на сході України.
"Ставлення і позиція України дуже спокійні, цілеспрямовані і гідні поваги", - зазначив він.
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Ландсбергіс також підкреслив, що санкції потрібно обговорити до перетину "червоних ліній".
"Я запропонував, щоб санкції, особливо у випадку з Україною, розглядалися не тільки при перетині "червоних ліній", тобто коли атака вже почалася фізично і буде пізно сідати і думати про те, що Європа може сказати. Треба послати сигнал сьогодні: ми готові говорити про секторальні санкції, якщо "червоні лінії" перетнуть. Сигнал повинен бути чітким, сильним і швидким", - сказав міністр.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.
- 8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.
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