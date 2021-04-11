Якщо Росія діятиме нерозважливо або агресивно щодо України, Вашингтон реагуватиме, заявив держсекретар США.

Адміністрація президента США Джо Байдена попереджає Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю, 11 квітня, в ефірі телеканалу NBC, передає DW.

"Президент Байден дуже чітко висловився про це. Якщо Росія буде діяти нерозважливо або агресивно, будуть наслідки", - сказав Блінкен на тлі повідомлень про стягування російських військ до українського кордону.

При цьому він відмовився коментувати ймовірність військового втручання США.

За словами Блінкена, його "дійсно турбують дії Росії на кордоні з Україною". Уздовж кордону зараз зосереджено більше російських сил, ніж будь-коли після 2014 року, зазначив він.

У зв'язку з цим Вашингтон "дуже тісно" контактує з європейськими союзниками і партнерами, всі з яких поділяють ці побоювання, зазначив Блінкен.

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Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Автор: Олександр Топчій