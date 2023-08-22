Умільці розкрадають бюджет Пригожина і наживаються на закупівлях техніки.

Після заколоту ПВК "Вагнер" стан внутрішніх справ в компаніях Євгена Пригожина вельми плачевний. Захоплений своїм безкрайнім піаром терорист перестав звертати увагу і контролювати внутрішню роботу співробітників.

Як пише ВЧК-ОГПУ, з подачі його заступника Валерія Чекалова в компанії стали активно розкрадати активи самими різними способами. Один з найпоширеніших способів – акумулювання в штаті так званих "мертвих душ" і отримання зарплати за них. В основному подібним чином наживаються фінансисти з співробітники бухгалтерії.

"У деяких відділах число таких "нульових" співробітників досягало 30-40 чоловік. Помножте це число на середню зп співробітника від 50к до 100к і будете здивовані складним цифрам. І це щомісяця", - повідомило джерело.

Відео дня

Як стверджується, окрема цікава схема у безопасников. Там така ж золота жила. Умільці розкрадають бюджет Пригожина і наживаються на закупівлях техніки. Прикриває їх усіх все той же заступник Пригожина Валерій Чекалов. Як працює схема: Пригожину приносять заявки про необхідність закупити обладнання для Служби безпеки, в тому числі для стеження. У заявках вказується іноземна апаратура, повідомляють, що це дуже дорого коштує. Під це Пригожин виділяє бюджет, а в якості звіту отримує липові надруковані чеки. Реально нічого не закуповують і не демонструють.

Співробітники нижче рангом просто крадуть телефони і скидають їх на авіто. Багато заповзятливі люди в структурах Пригожина знаходять застосування активів, в той час як бійцям-учасникам війни не виплачуються компенсації за поранення.

ПВК "Вагнер" - останні новини

Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин записав відеозвернення, як стверджується, з однієї з країн Африки. Відео, зокрема, опублікував близький до ПВК телеграм-канал Grey Zone.

За словами Пригожина, зараз ПВК Вагнера "робить Росію ще більш великою на всіх континентах, а Африку ще більш вільною". Бізнесмен також зазначив, що його угруповання продовжує виконання завдань, які були поставлені і за якими вона дала "обіцянки, що впорається".

Вас також можуть зацікавити новини: