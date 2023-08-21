Євген Пригожин записав з Африки перше відеозвернення після спроби збройного заколоту.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин записав відео з Африки і заявив, що "виконує там ті завдання, які ми обіцяли вирішити " і сказав, що йому потрібні "богатирі".

"Працюємо, температура +50, все як ми любимо. ПВК "Вагнер" проводить розвідувально-пошукову діяльність, робить Росію ще більш великою, а Африку ще більш вільною. Справедливість і щастя для африканських народів, кошмаримо ІДІЛ, Аль-Каїду та інших бандосів", - заявив Пригожин.

Також терорист закликав добровольців вступити до лав ПВК, щоб "відстояти свободу Африки".

"Беремо на роботу справжніх богатирів і продовжуємо виконання завдань, які нам були поставлені і які ми обіцяли вирішити", - сказав він.

ПВК "Вагнер" у Білорусі - подробиці

У Білорусі фіксується зменшення чисельності бойовиків терористичного угруповання "ПВК Вагнер" з 5,8 тисяч до 4,4 тисяч осіб.

Про це пише Центр національного опору з посиланням на дані білоруського підпілля. Зазначається, що причиною відтоку найманців-терористів є відсутність фінансування з боку Росії.

У РФ підконтрольна друзям Володимира Путіна олігархам Тимченку та Дерипасці ПВК "Редут" вербує тисячі найманців, щоб відправити в Африку і Сирію.

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