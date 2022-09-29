Албанія під час засідання Ради Безпеки ООН 27 вересня мала перепалку з Росією, коли постпред РФ Василь Небензя порівняв вторгнення в Україну з косовсько-сербською війною, звинувативши Захід у подвійних стандартах.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама запросив росіян, які ухиляються від мобілізації, до своєї країни.

Цитує Раму Euractiv.

"В Албанії їм раді", - заявив високопосадовець. Відео дня

Албанія під час засідання Ради Безпеки ООН 27 вересня мала перепалку з Росією, коли постпред РФ Василь Небензя порівняв вторгнення в Україну з косовсько-сербською війною, звинувативши Захід у подвійних стандартах.

Посол Албанії Феріт Ходжа виправив Небензю, зауваживши, що Косово - "незалежна країна, яку визнала половина ООН". Ходжа вказав на те, що фейкові російські референдуми не мають нічого спільного з сербсько-косовською війною.

Росіяни тікають від мобілізації: що відомо

США розглядатимуть заявки росіян, які тікають з країни через мобілізацію, в індивідуальному порядку.

Очільник МВС Казахстану зазначив, що з дня оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації у країну в'їхали 98 тисяч росіян.

Фінська влада планує закрити державний кордон для росіян. Обмеження для туристів з Росії набудуть чинності з 29 на 30 вересня.

Росіянам почали масово відмовляти у в'їзді на територію Грузії, що стала одним з найпопулярніших напрямків для мігрантів з країни-агресора.

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