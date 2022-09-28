За його словами, російський військово-промисловий комплекс при всіх своїх потугах не справляється і не справиться з забезпеченням для своєї армії

У тривалій війні Україна переможе російських окупантів. Збройні сили України мають краще тилове забезпечення, ніж загарбники.

Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко телеканалі "Еспресо".

"Я вважаю, що плани, які реалізовувались нашим військово-політичним командуванням, будуть і надалі виконуватись. Війна - це питання і тилового забезпечення. І Збройні сили України мають набагато краще тилове забезпечення, ніж російська армія. Україна отримує фінансову та військову допомогу. Російський військово-промисловий комплекс при всіх своїх потугах не справляється і не справиться з забезпеченням для своєї армії", - пояснив він.

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За словами експерта, мобілізація у Росії принципово не змінить ситуацію на війні.

"Наші дії на Харківщині чудово продемонстрували ефективність та планування професійних військових операцій. Я не думаю. що мобілізація у РФ принципово змінить ситуацію на фронтах. Тому, якби російське командування не намагалось змінити ситуацію, це тільки призведе до деморалізації російських військ. Оскільки до мобілізації у РФ, регулярні російські війська здавались та тікали з поля бою, так і новомобілізовані будуть здаватись", - підсумував Мусієнко.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації російських військовослужбовців запасу. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що відправити на війну планують близько 300 тис.осіб.

За даними розвідки Британії, країна-окупант може відправити на лінію фронту у війні проти України мобілізованих з мінімальною військовою підготовкою.

27 вересня, у ГУР МОУ повідомили, що в Росії посилюються поліцейські заходи, спрямовані на забезпечення оголошеної мобілізації.

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