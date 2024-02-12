Александр Стубб стане президентом Фінляндії з 1 березня.

Новим президентом Фінляндії стане колишній прем’єр-міністр цієї країни Александр Стубб. Як повідомляє Yle, за попередніми даними він набрав 51,6% голосів, остаточні цифри назвуть в середу.

Александр Стубб побудував свою передвиборчу кампанію на обіцянках максимально використати нове членство його країни в НАТО та підтримати Україну у війні проти Росії.

"У політичному плані не буде жодних відносин ні з президентом Росії, ні з російським політичним керівництвом, поки вони не припинять війну в Україні", – казав Стубб в інтерв'ю Reuters, розповідаючи про свою політику на посаді президента.

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З перемогою на виборах його вже привітав чинний президент країни Саулі Нііністе. Також свої вітання новообраному президенту Фінляндії висловив президент України Володимир Зеленський.

"Щиро вітаю Александра Стубба з обранням на посаду Президента Фінляндії. Ціную його тверду підтримку України. Україна та Фінляндія, у солідарності з іншими партнерами, зміцнюють безпеку всієї Європи та кожного народу нашого континенту", – написав він у Твіттері.

Хто такий Александр Стубб

Стубб – один з "важковаговиків" фінської політики, але останніми роками він переважно уникав активної політичної діяльності. У портфоліо Стубба досить широкий спектр впливових посад.

Він був депутатом Європейського парламенту у 2004-2008 роках, після чого по черзі обіймав посади міністра закордонних справ, міністра торгівлі, міністра фінансів Фінляндії загалом з 2008 по 2016 рік. А з 2014 по 2015 рік він ще й очолював уряд Фінляндії.

З 2016 року Стубб відійшов від активної участі у внутрішній фінській політиці і працював у фінансовому секторі, зокрема став віце-президентом Європейського інвестиційного банку.

У серпні 2023 року Стубб оголосив про своє рішення балотуватися на виборах президента Фінляндії 2024 року. Якщо остаточний підрахунок голосів підтвердить його перемогу (у чому є мало сумнівів), в президентські повноваження він вступить 1 березня.

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