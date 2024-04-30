Видання також цитує американського військового, який здивувався холоднокровністю українських війскових.

Українські війська діляться з американськими спецоператорами бойовим досвідом, що дозволяє змінити форму власних спеціальних операцій армії США, пише Defense One.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії понад два роки тому солдати армійського спецназу навчили тисячі українських спецназівців у Польщі та інших країнах. І американські війська також дізналися — не лише про особливу стійкість українців, але й про уроки з європейських полів битв, які зараз формують армійські спеціальні операції та зусилля з модернізації", – пише видання.

Крім того, журналісти цитують полковника армії США Лукаса Ван Антверпа. Він сидів з українськими спецназівцями, коли надійшла новина про смерть військових Сил оборони в аварії на вертольоті. Того ж дня російський танк влаштував засідку та знищив автомобіль українського спецназу.

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"Вони знайшли час, щоб оплакати цю втрату. А потім вони сказали: "Добре, підемо поїсти", – розповідає Антверп.

Американський полковник був вражений українською холоднокровністю. Але спецназівці пояснили йому, що такі втрати відбуваються щодня.

"Це різниця між вашими та нашими війнами. Ми втрачаємо тисячі людей", – сказав один з українських військових.

Ситуація на полі бою залишається складною: що треба знати

Напередодні Генштаб повідомляв про те, що РФ посилила атаки в районі Бахмуту та Авдіївки. Загалом протягом доби відбулося 115 боєзіткнень.

Про складну ситуацію в районі Часового Яру повідомив боєць 4-ї бригади Національної гвардії України "Рубіж" Володимир Назаренко. Він зазначив, що РФ атакує широким фронтом.

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