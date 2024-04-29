Президент України Володимир Зеленський пояснив, від чого залежить перехоплення ініціативи на фронті Збройними силами України та розгортання подальшого українського контрнаступу.
Як передає кореспондент УНІАН, свою думку з цього приводу Зеленський висловив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.
"Стабілізаця на фронті, потужність нашої армії, перехоплення ініціативи, розгортання контрнаступальних дій - усе це залежить, напевно, від трьох головних пунктів", - наголосив Зеленський.
Зокрема, за його словами, перший пункт - це схвалена міжнародними партнерами фінансова допомога і позитивні рішення урядів цих країн, у тому числі США, щодо безпекової допомоги.
Зеленський назвав цей пункт дуже складним, але вважає його виконаним: "Є пакет, є фінансова підтримка. Це значить, що ми можемо розраховувати на ці гроші".
Другий пункт, як зазначив президент, - це вчасне постачання зброї для вчасної підтримки української армії: "Сьогодні позитиву у цьому пункті я поки що не бачу. Поставки є. Вони потроху пішли. Треба цей процес пришвидшити".
Третій пункт стосується того, що конкретно з обіцяної допомоги доїде до України. Глава держави назвав цей пункт найголовнішим.
"Одне питання, коли є гроші. Це дуже важливо. І ми ще раз вдячні нашим партнерам. Але для нас дуже важливо - що за ці гроші ми отримаємо? І ось це "що" найголовніше. Я просто не говорю про четвертий пункт: де ми можемо використовувати ту чи іншу зброю. Це окрема бесіда", - сказав Зеленський.
Можливий контрнаступ ЗСУ - актуальні новини
Нагадаємо, The Wall Street Journal після розмови з очільником ГУР Кирилом Будановим писали: якщо Україна цього року зможе вести розумну оборонну війну, то наступного року ЗСУ зможуть піти у ще один контрнаступ. Згідно з нещодавнім дослідженням лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute, окупаційна армія РФ до кінця цього року досягне піку своїх можливостей у наступі, а далі буде змушена боротися з дефіцитом бронетехніки.
міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс і командувач британської армії Тоні Радакін під час візиту порадили вищому керівництву і військовим командувачам України утриматися від планування та реалізації нових наступів на фронті, писало видання The Sunday Times, таку пораду дали.