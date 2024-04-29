Йдеться про три пункти, пояснив президент.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, від чого залежить перехоплення ініціативи на фронті Збройними силами України та розгортання подальшого українського контрнаступу.

Як передає кореспондент УНІАН, свою думку з цього приводу Зеленський висловив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

"Стабілізаця на фронті, потужність нашої армії, перехоплення ініціативи, розгортання контрнаступальних дій - усе це залежить, напевно, від трьох головних пунктів", - наголосив Зеленський.

Зокрема, за його словами, перший пункт - це схвалена міжнародними партнерами фінансова допомога і позитивні рішення урядів цих країн, у тому числі США, щодо безпекової допомоги.

Зеленський назвав цей пункт дуже складним, але вважає його виконаним: "Є пакет, є фінансова підтримка. Це значить, що ми можемо розраховувати на ці гроші".

Другий пункт, як зазначив президент, - це вчасне постачання зброї для вчасної підтримки української армії: "Сьогодні позитиву у цьому пункті я поки що не бачу. Поставки є. Вони потроху пішли. Треба цей процес пришвидшити".

Третій пункт стосується того, що конкретно з обіцяної допомоги доїде до України. Глава держави назвав цей пункт найголовнішим.

"Одне питання, коли є гроші. Це дуже важливо. І ми ще раз вдячні нашим партнерам. Але для нас дуже важливо - що за ці гроші ми отримаємо? І ось це "що" найголовніше. Я просто не говорю про четвертий пункт: де ми можемо використовувати ту чи іншу зброю. Це окрема бесіда", - сказав Зеленський.

Можливий контрнаступ ЗСУ - актуальні новини

Нагадаємо, The Wall Street Journal після розмови з очільником ГУР Кирилом Будановим писали: якщо Україна цього року зможе вести розумну оборонну війну, то наступного року ЗСУ зможуть піти у ще один контрнаступ. Згідно з нещодавнім дослідженням лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute, окупаційна армія РФ до кінця цього року досягне піку своїх можливостей у наступі, а далі буде змушена боротися з дефіцитом бронетехніки.

міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс і командувач британської армії Тоні Радакін під час візиту порадили вищому керівництву і військовим командувачам України утриматися від планування та реалізації нових наступів на фронті, писало видання The Sunday Times, таку пораду дали.

Вас також можуть зацікавити новини: