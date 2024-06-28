Росіяни погрожують прямою конфронтацією.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що прольоти американських дронів над Чорним морем збільшують ризик прямої конфронтації НАТО з РФ.

Окупанти кажуть, що інтенсивність польотів стратегічних безпілотників США над акваторією Чорного моря зросла. За їхніми словами, ці дрони проводять розвідку і вказують цілі західній високоточній зброї, яку отримала українська армія.

У заяві вказується, що це свідчить про "дедалі більшу залученість Сполучених Штатів і країн НАТО у війну на боці України.

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"Такі польоти кратно підвищують ймовірність інцидентів у повітряному просторі з літальними апаратами Повітряно-космічних сил Росії, що збільшує ризик прямої конфронтації альянсу з Російською Федерацією. Відповідальність за це нестимуть країни НАТО", - ідеться в повідомленні.

Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов доручив Генеральному штабу ЗС РФ "внести пропозицію щодо заходів оперативного реагування на провокації".

Реакція США

Прессекретарку Пентагону Сабріну Сінгх під час брифінгу попросили прокоментувати заяву Москви.

Вона відповіла, що Штати продовжують діяти в міжнародних повітряних та морських просторах, де це дозволено законами. "Наразі я просто не маю, що додати", - сказала вона.

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