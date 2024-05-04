Україна зацікавлена у використанні БПЛА MQ-9 Reaper для розвідки.

Американські безпілотники MQ-9 Reaper посідають перше місце у списку зброї, яку Україна хоче отримати від США. Про це пише видання PoliticoPro, посилаючись на свої джерела.

"Україна дедалі більше зацікавлена в отриманні від США безпілотника-шпигуна MQ-9 Reaper, який останніми місяцями посів перше місце в списку її бажань, оскільки вона планує операції на літо і шукає нові способи допомогти виявити російські цілі глибоко за лінією фронту", - пише видання.

Зазначається, що ці безпілотники були пріоритетом для Києва з перших днів війни. Однак якщо раніше їх планувалося використовувати як для ударних, так і для розвідувальних місій, то тепер, за словами джерел, Україна здебільшого зацікавлена у використанні MQ-9 Reaper лише для розвідки.

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БПЛА MQ-9 Reaper - що про нього відомо

MQ-9 Reaper - модульний розвідувально-ударний БПЛА, який розробили для ВПС і ВМС США, а також для ВПС Великої Британії. Його перший політ відбувся в лютому 2001 року. Безпілотник оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 км/год.

MQ-9A Block 1 має розмах крил близько 66 футів (понад 20 метрів), може перебувати в повітрі понад 24 години і нести бойове навантаження.

Раніше у ЗМІ писали, що американський концерн General Atomics запропонував уряду України купити два безпілотники Reaper. Однак чим завершилися переговори, незрозуміло.

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