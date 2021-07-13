У поліції припускають, що Рів’єра був "випадковою мішенню".

Американського темношкірого репера вбили, коли він проводив пряму трансляцію в Instagram.

Про це пише The Atlanta Journal Constitution.

Зераїлу Діжону Рів’єрі (Indian Red Boy) був 21 рік. Хлопець сидів у своїй машині та спілкувався з другом через інтернет, коли невідомий нападник підійшов до вікна з водійського боку і кілька разів відкрив вогонь. У поліції припускають, що Рів’єра був "випадковою мішенню", оскільки в той час в районі розгорілась стрілянина. Водночас вони не виключають, що репер був членом банди.

Нападник з місця злочину втік.

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Користувачі соцмережі заявили, що почули не менш як 12 вистрілів з близької відстані, а сам репер з останніх сил намагався заговорити.

Влада припустила, що причиною стрілянини могла стати інформація, що репер начебто проявив неповагу чи, за іншими даними, осквернив пам'ятник Ніпсі Хасслі (Nipsey Hussle) – іншого репера з Лос-Анджелеса, застреленого у березні 2019 року.

На кадрах з камер відеоспостереження поряд з Рів’єрою помітили впливову у мережі людину з прізвиськом Капоне. За кілька годин після загибелі Indian Red Boy чоловік опублікував в Instagram допис, у якому вшанував пам’ять знайомого.

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Автор: Іван Бойко