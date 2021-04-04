Музикант багато років страждав від наркозалежності, кілька разів проходив реабілітацію.

Американський репер DMX (Ерл Сіммонс) госпіталізований в Нью-Йорку з серцевим нападом, за його життя борються лікарі.

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Як повідомляє NPR, адвокат Сіммонса підтвердив журналістам, що 50-річний музикант дуже хворий. При цьому він не підтвердив інформацію ЗМІ про те, що Сіммонс постраждав від передозування наркотиків. Причину серцевого нападу адвокат не уточнив.

DMX прославився в дев'яностих роках, шість його альбомів поспіль дебютували на першій сходинці хіт-параду Billboard 200, що стало безпрецедентним результатом. Крім того, репер відомий і як актор - його знають за ролями у фільмах «Ромео має померти», «Наскрізні поранення» і «Від колиски до могили».

Відомо, що музикант багато років страждав від наркозалежності, кілька разів проходив реабілітацію.

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Автор: Дмитро Захаров