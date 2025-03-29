У міністерстві заявили, що наразі з'ясовується, хто цей чоловік, як і коли він потрапив до Нідерландів.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на інформацію про те, що нападник, який поранив людей в Амстердамі 27 березня, може мати українське громадянство.

"Посольство України в Нідерландах уже перебуває в тісному контакті з правоохоронними органами Нідерландів для з'ясування додаткової інформації", - заявив речник МЗС Георгій Тихий.

За його словами, наразі міністерство з'ясовує, хто цей чоловік, як і коли він потрапив до Нідерландів:

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"Ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з владою Нідерландів у цій справі. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим. Таке насильство не має жодних виправдань, а винуватець має понести відповідальність".

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що 27 березня в Амстердамі чоловік із ножем напав на людей, його зупинив випадковий перехожий. У De Telegraaf писали, що нападником виявився українець - 30-річний Роман Д. із Донецької області.

Зазначалося, що нападник серйозно поранив п'ятьох людей і сам дістав поранення. Наразі він перебуває в лікарняному відділенні в'язниці в Схевенінгені під посиленим наглядом.

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