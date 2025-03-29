Схоже, чоловік обирав жертв хаотичним чином, прогулюючись центральною площею міста.

У четвер, 27 березня, поблизу центральної площі Дам в Амстердамі чоловік з ножем напав на людей. Його зупинив випадковий перехожий.

Як повідомляє De Telegraaf, слідчі встановили особу нападника. Ним виявився українець - 30 -річний Роман Д.

За інформацією поліції, чоловік родом із Донецької області – території, яка з 2023 року переважно перебуває під контролем російських військ. Мотиви нападу наразі залишаються невідомими, і слідство триває.

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Нападник серйозно поранив п'ятьох людей. Унаслідок своїх дій зловмисник також отримав поранення. Наразі він перебуває у лікарняному відділенні в’язниці в Схевенінгені під посиленим наглядом. Повідомляється, що в нього травмовані щиколотка та гомілка.

Справжнє ім’я нападника вдалося з’ясувати лише пізно ввечері в п’ятницю після ретельного розслідування. Чоловік мав при собі підроблені документи та відмовлявся розкривати свої реальні особисті дані. У його паперах уже було зазначено, що він з України.

Напад на людей в Амстердамі - що відомо

Роман Д. розпочав атаку вдень у четвер на площі Дам, несподівано нападаючи на перехожих. Свідки стверджують, що жертв чоловік обирав хаотично. Після того як він поранив п’ятьох людей і спробував утекти, йому завадив британський турист. Чоловік переслідував нападника, зумів його знешкодити та передати поліції.

Жертвами стали:

- 67-річна жінка та 69-річний чоловік (громадяни США),

- 26-річний чоловік із Польщі,

- 73-річна жінка з Бельгії,

- 19-річна мешканка Амстердама.

Правоохоронці заявили, що жертви, ймовірно, були обрані випадково, хоча ця версія ще перевіряється. На фото з місця події видно, як перехожі та поліцейські утримують підозрюваного на землі. Його не змогли одразу допитати через отримані поранення.

"Поліцейське розслідування триває повним ходом і на даний момент має повний пріоритет. Ми сподіваємося незабаром отримати більше ясності щодо підґрунтя цього жахливого нападу", – заявила мер Амстердама Фемке Халсема.

У четвер увечері поліція також провела обшук у готелі на Дамраку, проте зв’язок між закладом і нападом поки що не розкрито.

Поліція висловила вдячність британському туристу, який допоміг затримати зловмисника, назвавши його дії "героїчними". Представник поліції Амстердама підтвердив, що громадянське затримання було цілком законним, оскільки очевидець безпосередньо став свідком злочину.

Міська влада Амстердама вручила нагороду британцю, завдяки втручанню якого нападник з ножем у центрі міста не встиг завдати шкоди більшій кількості людей, повідомляє BBC.

Інші інциденти з українцями за кордоном

Як повідомляв УНІАН, раніше в Іспанії знайшли тіло 13-річного хлопчика з України. Підліток на ім'я Тарас зник у Бадахосі минулої неділі, а тепер його знайшли у рослинній місцевості на схилах Ла-Альказаба.

Основна версія полягає в тому, що неповнолітній покінчив життя самогубством, стрибнувши з вершини Алькасаби, хоча слідчі не виключають нещасний випадок або інший вид насильницької смерті . Найближчими днями триватимуть слідчі дії для з’ясування обставин смерті Тараса.

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