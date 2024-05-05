Український Ан-124 врятував графік запусків супутників Starlink, - журналіст

Проблема, що виникла, могла завадити запланованому запуску супутників.

Американське аерокосмічне приватне підприємство SpaceX використало український транспортний літак Ан-124 для вчасної доставки необхідних для запуску Falcon 9 деталей.

Про це розповів журналіст Сет Міллер у мікроблозі X (раніше Twitter). "SpaceX терміново потрібна пара подовжувачів сопел MVac у Флориді. Компанія зафрахтує літак Ан-124, щоб доставити їх з Лос-Анджелеса", - написав він.

Згідно з опублікованою ним інформацією, подовжувачі вакуумних сопел були необхідні для майбутнього запуску Falcon 9 з групами Starlink 6-57 і 6-58, запланованого на 7 та 12 травня.

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"Кожен подовжувач розміщується і транспортується в спеціальному транспортному контейнері. Перший має розміри приблизно 125x151x138, а другий - приблизно 126x149x138. Блоки з такими розмірами не можуть бути завантажені на вантажні літаки американських авіаперевізників. Тому їх необхідно транспортувати літаком Ан-124-100 ДП "Антонов", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про літак Ан-124:

Ан-124 до появи Ан-225 "Мрія", який було знищено під час повномасштабної війни в України, був найбільшим літаком у світі. Наразі він вважається другим у світі за вантажопідйомністю та найбільшим військовим транспортним літаком.

На початку 2018 року вже повідомлялося, що український "Руслан" має доставити важкі деталі ракети для ЅрасеХ. У грудні 2020 він доставив із французької Тулузи на аеродром NASA у США супутник .

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