Генеральний секретар ООН Гутерріш запропонував Меркель посаду голови консультативної ради з глобальних суспільних благ.

Екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовилась обійняти одну з посад в Організації об’єднаних націй.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство DPA.

Як повідомляє німецьке агентство, посаду їй запропонував генеральний секретар ООН Антоніну Гутерріш у ході двосторонньої телефонної розмови.

Мова йшла про посаду голови консультативної ради з глобальних суспільних благ. Ця рада в ООН займається урегулюванням питань у сфері міжнародної торгівлі та безпеки польотів.

В офісі Меркель повідомили, що екс-канцлер подякувала Гутеррішу за пропозицію працювати в ООН, але відмовилася від неї.

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Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня Меркель офіційно перестала бути канцлером Німеччини. Після того, як вона пішла з посади, то не раз зазначала, що більше не займатиметься політикою.

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