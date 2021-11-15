Лукашенко і Меркель сьогодні говорили майже годину, дізналося білоруське агентство.

У понеділок, 15 листопада, відбулася телефонна розмова між в.о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель та самопроголошеним "президентом" Білорусі Олександром Лукашенком.

Бесіда між сторонами тривала близько 50 хвилин, пише БЕЛТА, посилаючись на відомості "білоруського лідера".

За даними агентства, Меркель і Лукашенко, зокрема, обговорили ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою і Латвією й детально торкнулися шляхів і перспективи розв'язання проблеми, щоб ситуація не загострилася.

"І ще один найважливіший аспект, який "президент" Білорусі та в.о. канцлера Німеччини обговорили детально – гуманітарна підтримка біженців через надання їм гуманітарної допомоги", – наголошується в матеріалі.

Читайте такожБілоруські служби готують мігрантів до масштабного штурму кордону ПольщіАгентство додало, що Меркель і Лукашенко сьогодні домовили в майбутньому спілкуватися, щоб розв'язувати проблему на кордоні.

Нагадаємо, Євросоюз не визнає вибори в Білорусі-2020, в результаті яких перемогу нібито здобув Олександр Лукашенко.

Поспілкувавшись з Лукашенком телефоном, Ангела Меркель фактично визнала його лідером білоруської держави.

Раніше повідомлялося, що з кінця травня Білорусь не перешкоджає й частково сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Європейського Союзу через свою територію. Мінськ таким способом відреагував на посилення західних санкцій проти білоруської держави.

Меркель назвала такий крок "гібридною атакою" Білорусі. ЄС готує п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн-членів Союзу.

Автор: Екатерина Присяжнюк