Відомо, що Мексика є державою-учасницею МКС з 2005 року.

Європейська комісія закликала уряд Мексики заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він буде присутній на інавгурації новообраного президента країни Клаудії Шейнбаум, пише Euractiv.

Речник Комісії із закордонних справ Пітер Стано заявив в інтерв'ю виданню, що членство Мексики в Міжнародному кримінальному суді (МКС) означає, що країна юридично зобов'язана заарештувати Путіна, якщо він прийме запрошення латиноамериканської країни відвідати церемонію інавгурації в Мехіко, яка відбудеться 1 жовтня.

Відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна в березні 2023 року та звнуватив російського президента у воєнних злочинах, серед яких незаконна депортація дітей з України до РФ після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

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"Мексика [є] державою-учасницею МКС з 2005 року, з усіма юридичними зобов'язаннями, які з цього випливають. Тому ми віримо, що Мексика виконає свої зобов'язання як член МКС", - підкреслив Стано.

За його словами, Мексика взяла участь у мирному саміті у Швейцарії в червні, де "був досягнутий консенсус щодо того, що Росія повинна припинити війну проти України", і що "під час наступних голосувань в ООН Мексика [...] приєдналася до переважної більшості міжнародного співтовариства, яке засудило російську агресію і закликало Росію зупинити її".

Своєю чергою Стано наголосив, що "Мексика, як і всі інші країни, має право розвивати свої міжнародні відносини відповідно до власних інтересів".

Арешт Путіна - що відомо

Як писав УНІАН, Україна звернулася до мексиканського уряду із закликом заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він відвідає інавгурацію президента Клаудії Шейнбаум 1 жовтня. Також у посольстві подякували Мексиці за запрошення президента України Володимира Зеленського та наголосили на тому, що Путін - військовий злочинець.

"Ми сподіваємося, уряд Мексики усвідомлює факт, що Володимир Путін є військовим злочинцем, підозрюваним у викраденні та примусовій депортації українських дітей у Росію, ордер на арешт якого виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика", - йдеться в опублікованому документі.

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