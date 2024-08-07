На Мексику поширюється юрисдикція Міжнародного кримінального суду, який раніше видав ордер на арешт Путіна.

Мексика запросила президента Росії Володимира Путіна на інавгурацію новообраного президента Клаудії Шейнбаум 1 жовтня, повідомила російська газета "Известия" з посиланням на посольство Мексики в Росії.

"Запрошення Росії взяти участь в інавгурації президента Шейнбаум було направлено президенту Путіну. Президент Росії ухвалить рішення, чи буде він брати участь у церемонії сам, чи призначить іншого високопоставленого чиновника, який зробить це від його імені", - повідомили "Известиям" у диппредставництві.

При цьому, як пише Reuters, Міністерство закордонних справ Мексики, коментуючи цю інформацію, повідомило, що уряд направив дипломатичні ноти всім країнам, з якими у нього є відносини, а також міжнародним організаціям, членом яких він є, із запрошенням на інавгурацію Шейнбаум.

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При цьому варто врахувати, що на Мексику поширюється юрисдикція Міжнародного кримінального суду (МКС), країна підписала Римський статут 2005 року.

МКС видав ордер на арешт Путіна 2023 року, звинувативши його у незаконній депортації сотень дітей з України, і тепер російського лідера можуть затримати на території всіх країн, які ратифікували Римський статут.

Водночас Міністерство закордонних справ Мексики не відповіло на запитання Reuters про те, як членство Мексики в МКС вплине на можливу присутність Путіна на інавгурації Шейнбаум.

МКС переслідує військових злочинців РФ

Як писав УНІАН, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна і дитячого омбудсмена Росії Марію Львову-Бєлову. Ордери було видано у справі про масові викрадення і депортацію в РФ українських дітей з окупованих територій.

А в червні МКС видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу і чинного начальника Генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова.

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