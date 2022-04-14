62-річний Френк Джеймс заарештований через 30 годин після того, як він відкрив вогонь по пасажирам в метро, поранивши 10 осіб.

Поліція Нью-Йорка заарештувала 62-річного Френк Джеймса, який імовірно влаштував у понеділок стрілянину у вагоні поїзда на бруклінській гілці метро.

Про це повідомляє "Голос Америки". При арешті підозрюваний не чинив опору.

Джеймс Ессіг, головний детектив поліції NYPD, повідомив, що за Френком Джеймсом тягнеться історія арештів ще з 90-х років: він був 9 разів заарештований в Нью-Йорку в 1992-1998 роках, і ще 3 рази заарештований в штаті Нью-Джерсі в 1991-1992 і 2007 роках.

Передбачається, що напівавтоматичний пістолет Glock, застосований під час стрільби в підземці, був придбаний Френком Джеймсом в 2011 році в штаті Огайо.

У разі визнання винним злочинцеві загрожує довічне ув'язнення.

Через стрілянину було поранено 10 осіб, і ще 13 постраждали від симптомів задухи або отримали інші травми в тисняві, яка виникла, коли пасажири намагалися вирватися з задимленого вагона метро. Перед тим, як відкрити вогонь по людях, Френк Джеймс влаштував димову завісу, відкривши каністру з газом. Відразу після атаки йому вдалося сховатися.

За даними влади, злочинець зробив 33 постріли з пістолета Glock калібру 9 мм.ця зброя була виявлена пізніше разом з трьома обоймами, сокирою, декількома петардами і каністрою з бензином.

Поліцейські NYPD також виявили орендований Джеймсом вантажний автофургон фірми U-Haul, припаркований на одній з вулиць Брукліна. Фургон був орендований у Філадельфії. Крім того, недалеко від місця злочину був знайдений особистий автомобіль Джеймса.

Зараз слідчі вивчають акаунти Френка Джеймса в соцмережах і його відеоролики в Youtube. За попередньою інформацією, у своїх постах він критикував мера Нью-Йорка і говорив про нелегку долю міських бездомних.

Під час пандемії в Нью-Йорку відбулося різке зростання кількості насильницьких злочинів, у тому числі в метро. Так, в нью-Йоркській підземці мав місце цілий ряд нападів, в ході яких пасажирів зіштовхували з платформ на рейки.

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