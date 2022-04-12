Американська поліція розшукує чоловіка в будівельному жилеті та протигазі

Трагічний інцидент стався в метро Нью-Йорка. Попередньо, дві людини відкрили вогонь по людях на одній зі станцій метро.

Про це повідомляє The New York Times.

Відзначається, що на платформі бруклінської станції метро застрелили кілька людей. Рятувальники повідомили, що поранення отримали мінімум 13 осіб, а один потерпілий у критичному стані.

За словами очевидців, стрілянину могли влаштувати дві людини, один був одягнений у форму співробітника метрополітену. При цьому один з нападників зник, а доля другого невідома. У зв'язку з цим правоохоронці розшукують чоловіка в протигазі та помаранчевому будівельному жилеті.

Також за даними американські ЗМІ, на місці події знайшли вибухові пристрої, які не вибухнули.

Як раніше повідомляв УНІАН, у середній школі Ноксвілла американського штату Теннессі сталася стрілянина, в результаті якої загинув учень і був поранений поліцейський.

Відзначається, що стрілянину відкрив один школяр, який відмовився залишати туалет на вимогу копів. Після чого відкрив вогонь і був застрелений. Один з правоохоронців отримав поранення і був госпіталізований.

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