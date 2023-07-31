Аркадій Бабченко влаштував обстріл дипустанови яйцями просто на очах поліцейських.

В Естонії затримали російського опозиційного журналіста і волонтера Аркадія Бабченка. Поліціянти схопили його в той момент, коли він закидував яйцями російське посольство в Талліні, повідомляє місцеве видання Delfi.

"Сьогодні після опівночі чоловік 1977 року народження закидав яйцями стіну посольства Російської Федерації. Чоловік був затриманий на місці патрулем, проти нього порушено справу", – повідомили в поліції.

Між тим видання зазначає, що чоловік виявився настільки сміливим, що продовжував бомбардувати яйцями стіну посольства навіть на очах поліцейських.

За даними проукраїнського активіста "Мирного опору" Михайла Баранова, затриманим є відомий російський журналіст Аркадій Бабченко, який довгий час жив в Україні.

Сам Бабченко підтвердив, що саме він був тим, кого затримали під посольством. Спочатку він опублікував у своїх соцмережах фото, де він сидить у поліцейському авто, а пізніше і відео власне "нападу" на посольство. Також він в саркастичній манері відзначив те, як естонські ЗМІ захоплено розповіли про "чоловіка з яйцями" під посольством РФ.

"Я все ніяк не зрозумію, звідки "тухлі яйця" взялися? Це Євросоюз. Свіжак!", – написав він і попросив задонатити грошей на яйця.

Хто такий Бабченко

Аркадій Бабченко – відомий російський журналіст. Після тривалої критики на адресу Володимира Путіна змушений був тікати з Росії, в 2017 році він оселився в Україні.

Пересічному українцю він найбільше відомий за спеціальною операцією українських спецслужб, які зімітували його вбивство у Києві в 2018 році, щоб запобігти реальному вбивству. Після цього він ще певний час прожив в Україні, а в 2019 році переїхав до Ізраїля.

З початком полномасштабной вторгнення РФ в Україну Бабченко долучився до волонтерської діяльності.

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