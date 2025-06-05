Також країна планує збільшити військові витрати.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна має збільшити чисельність своєї армії на 60 тисяч активних військовослужбовців, адже країни-члени НАТО зобов'язані збільшити видатки на оборону, аби стримати військову загрозу з боку РФ. Про це пише Bloomberg.

За словами міністра, Німеччина візьме на себе другий за величиною тягар серед 32 держав-членів НАТО, оскільки союзники домовилися про план переозброєння.

Відомо, що міністр оборони США Піт Гегсет нагадав про позицію США, згідно з якою союзники мають витрачати 5% ВВП на свої збройні сили, що перевищує теперішні 2%, яких деякі члени поки не досягли.

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Своєю чергою Пісторіус заявив, що найбільша економіка Європи візьме на себе "важку роботу", яка буде містити в собі формування нових військових підрозділів та забезпечення їхнього повного оснащення. Зазначається, що нині Німеччина має приблизно 182 тисячі військових, які перебувають на службі.

"Час, коли ми скаржилися на недостатній бюджет минулих десятиліть, минув. Сьогодні - стартовий сигнал, ми наздоганяємо. Ми почали, і ми прискорюємося, і це нагально, з огляду на загрозливу ситуацію", - наголосив міністр.

Своєю чергою Гегсет у коментарі журналістам заявив, що він забезпечить виконання цільового показника у 5% "як визнання характеру загрози".

"Я тут для того, щоб переконатися, що кожна країна НАТО розуміє: всі повинні взятися до роботи. Саме жорстка сила є справжнім стримуючим фактором - і це не можуть бути лише можливості США", - підкреслив міністр.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур також підтримав вимоги щодо досягнення 5% показника впродовж п'яти років.

"Я знаю, що це нелегко, нам довелося підвищити податки, скоротити бюджет, змінити багато речей. Але ми також розуміємо, що 5% у мирний час - це набагато менше, ніж 35%, які Україна платить зараз під час війни", - зауважив він.

Підготовка Європи до можливої війни з РФ

Раніше видання The Guardian писало, що Європа все більше боїться, що Трамп залишить її сам на сам із Путіним. Водночас один з колишніх американських дипломатів закликав європейців проявити терплячість.

Як пише видання, у Європи не лишається іншого вибору, як лише чекати, що Трамп колись запровадить нові санкції проти Росії.

"Конгресмени не можуть змусити Трампа щось робити, вони можуть підтримати його позицію, щоб сказати, що ми можемо ухвалити законопроєкт про санкції, щоб посилити позиції Трампа. Республіканці у Конгресі просувають це не як альтернативу Трампу, а як підтримку його стратегії", - зауважив дипломат.

Також повідомлялось, що Велика Британія і Німеччина спільно розроблять потужну високоточну зброю, яка битиме на 2000 км. Наразі додаткових подробиць про терміни або бюджет проекту немає.

"У більш небезпечному світі НАТО і європейські союзники єдині. Це партнерство допомагає нам зробити оборону рушієм зростання - створюючи робочі місця, підвищуючи кваліфікацію і залучаючи інвестиції до Великої Британії та Німеччини", - наголосив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

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