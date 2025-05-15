До теперішнього часу додаткових подробиць про терміни або бюджет проекту немає.

Велика Британія і Німеччина спільно розроблять нову зброю "глибокого точного удару" з дальністю дії понад 2000 км.

Як пише Reuters, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та його німецький колега Борис Пісторіус оголосять про новий проект зі створення далекобійної зброї на зустрічі в Берліні.

"У більш небезпечному світі НАТО і європейські союзники єдині. Це партнерство допомагає нам зробити оборону рушієм зростання - створюючи робочі місця, підвищуючи кваліфікацію і залучаючи інвестиції до Великої Британії та Німеччини", - прокоментував Гілі.

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Як зазначило видання, до теперішнього часу додаткових подробиць про терміни або бюджет проекту немає.

Очікується, що міністри також обговорять спільну закупівлю торпед для морських патрульних і розвідувальних літаків і оголосять про угоду із закупівлі Німеччиною військових мостів британського виробництва.

Озброєння Європи

На тлі війни РФ проти України і відходу США від політики захисту Європи, чиновники перейнялися виробництвом власного озброєння.

Так, стало навіть відомо, що європейські оборонні компанії позбуваються американських деталей через політику американського президента Дональда Трампа. Багато європейських виробників зброї вважають США ненадійними партнерами.

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