Це п'ята частина від кількості діючих військовослужбовців США.

Армія США розглядає можливість масштабного скорочення чисельності особового складу - на 90 тисяч військовослужбовців. Це може знизити загальну кількість солдатів до 360 000, пише Fox News з посиланням на звіт Military com.

Зазначається, що потенційні скорочення відповідають меті Пентагону з реорганізації армії в компактніші, швидші та високотехнологічні сили, краще пристосовані для майбутніх конфліктів, особливо в Тихоокеанському регіоні, де Китай розглядають як зростаючу загрозу.

"Ми нарощуємо бойову міць, скорочуючи штат і накладні витрати. Кінцева чисельність може навіть збільшитися", - написала представник армії Синтія Сміт в електронному листі Fox News Digital. "Це буде більш компактна, більш смертоносна і більш численна армія".

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Хоча офіційні цифри не підтверджені, згідно з внутрішніми обговореннями зі звіту Military.com, кількість діючих військовослужбовців може скоротитися з 450 000 до 360 000-420 000.

При цьому, як попередив один із чиновників, такі скорочення можуть стати чутливим ударом по армії, якщо ними не керувати обережно.

"Якщо ми скоротимо чисельність без чіткої стратегії утримання, ми ризикуємо втратити талановитих людей, у яких є інші варіанти", - сказав він Military.com.

Зазначається, що скорочення вже почалися. Так, торік армія скоротила близько 24 тисяч посад, пов'язаних із боротьбою з тероризмом, і ці посади здебільшого залишилися незаповненими.

Водночас, незважаючи на труднощі з набором останніми роками, армія досягла своєї мети з набору в 55 000 осіб до кінця фінансового року у вересні 2024 року.

Реорганізація Пентагону - що відомо

Раніше в Bloomberg писали, що міністр оборони США Піт Хегсет підписав меморандум, яким передбачено скорочення цивільного персоналу Пентагону. В агентстві підкреслили, що без роботи залишаться близько 76 тисяч співробітників відомства.

Також Politico писало, що нові мита Трампа підірвуть збройову галузь США, знищивши глобальні ланцюжки поставок. У результаті багато життєво важливих деталей або коштуватимуть набагато дорожче, або їх просто не буде.

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