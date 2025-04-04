Новий підхід Трампа змусить скептично налаштованих партнерів шукати інші шляхи співпраці.

Дональд Трамп називає введення нових величезних мит важливим кроком для вирівнювання торгівлі та повернення США втрачених доходів. Але цей план ризикує зруйнувати його інші обіцянки - перетворити США на промислову державу і мінімізувати міць Китаю, пише Politico.

На думку дипломатів і аналітиків, такий підхід Трампа може змусити скептично налаштованих партнерів шукати інші шляхи співпраці. Це підірве збройову галузь США, знищивши довіру і передбачуваність глобальних оборонних відносин.

Як пише Politico, Білий дім у своєму указі, що оголошує про мита, заявив, що США необхідно виробляти деталі "без надмірної залежності від імпорту як ключових ресурсів".

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"Але це набагато простіше написати в документі, ніж зробити. Пентагон витратив десятиліття на створення, фінансування і розвиток глобальної мережі постачальників і компаній, які тепер стикаються з митами. Без винятків для оборони адміністрація може звести нанівець більшу частину цієї роботи, одночасно затримуючи виробництво американської зброї для країни та інших покупців", - зазначає видання.

Як сказав колишній співробітник Пентагону із закупівель Білл Грінволт, деякі потенційно життєво важливі поставки або коштуватимуть набагато дорожче, ніж вони коштували, або їх просто не буде.

Глобальні мита також, ймовірно, перевернуть оборонне співробітництво. Це стосується винищувача F-35, який експлуатується 20 країнами, а також важливих проєктів щодо ракет і протиповітряної оборони з Норвегією та Ізраїлем.

Крім того, одна з особливо багатообіцяючих ініціатив епохи Байдена, яка об'єднала Австралію, Велику Британію та США для будівництва атомних підводних човнів і обміну технологіями, може закінчитися, якщо ціни на деталі стануть занадто високими.

"Це хвильові ефекти. Підрядникам можна сказати, щоб вони несли витрати, і вони можуть спробувати знайти дешевших внутрішніх постачальників, але на це підуть роки. Ви не клацаєте пальцями, і мережа поставок перебудовується сама собою. Це вимагає багато часу, зусиль і великих грошей", - сказав Грінволт.

Крім того, зазначає видання, адміністрація Трампа сподівається створити більше внутрішніх робочих місць за рахунок виробництва іноземних деталей для зброї в США:

"Але у компаній може не бути людей для цієї роботи. Оборонна промисловість роками боролася за залучення співробітників через конкуренцію з боку інших виробників і бурхливий розвиток сфери послуг, де часто платять більше і є постійна робота".

Також, як зазначив сенатор Марк Келлі, глобальний ланцюжок поставок настільки складний, що деякі оборонні продукти перетинають кордони кілька разів у процесі складання, щоразу накопичуючи більше мит.

"Ціни зростуть, і ціни, які має платити Міністерство оборони, зростуть", - сказав Келлі. "Наш оборонний бюджет, якщо ми хочемо зберегти той самий тип збройних сил, стане дорожчим".

Мита Трампа - наслідки

Аналітики українського Центру стратегічних досліджень наполягають, що тотальна торговельна війна, оголошена 2 квітня Білим домом, призведе до зростання цін для самих американців, а багато товарів американського виробництва просто втратять конкурентоспроможність.

Західні ЗМІ та аналітики роблять висновок, що нові мита Трампа "перевернуть світову економіку з ніг на голову". Зокрема, Bloomberg зазначає, що ці мита торкнуться обсягу товарів на 33 трильйони доларів США, а торгові партнери США втратять від 4% до 90% свого імпорту.

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