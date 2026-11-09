Брата Орбана затримали за підозрою у торгівлі людьми: експрем’єр різко відреагував

Арона Орбана затримали в межах розслідування можливої схеми незаконного оформлення віз і дозволів на проживання для іноземних працівників.

Молодшого брата колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Арона, затримали у справі про торгівлю людьми. Операція відбулася 9 листопада в Будапешті та двох населених пунктах Пештського повіту. Сам Орбан назвав затримання брата спробою нового уряду відвернути увагу від інших проблем і заявив, що справжньою мішенню є він сам. Про це повідомляють HVG і Telex.

Як повідомила угорська поліція, 9 листопада слідчі Національного слідчого бюро та Національного управління з повернення та захисту активів проводили спільні слідчі дії в межах двох кримінальних проваджень.

У Будапешті та двох населених пунктах Пештського повіту затримали кількох осіб, також відбулися обшуки. Правоохоронці пообіцяли оприлюднити додаткову інформацію пізніше.

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, посилаючись на повідомлення ЗМІ, написав у соцмережах, що серед затриманих за підозрою у торгівлі людьми є Арон Орбан – молодший брат колишнього глави уряду.

Видання Telex повідомило, що вранці того самого дня співробітники Національного управління з повернення та захисту активів прибули до будинку у Фотлігеті, пов’язаного з компанією Арона Орбана.

Президентка відомства Анна Унгер не стала підтверджувати чи спростовувати інформацію про затримання, однак заявила, що управління провело подальші заходи у справі, пов’язаній з Ароном Орбаном.

За інформацією Telex, слідство перевіряє діяльність групи, яка могла бути пов’язана з провідними політичними діячами. Є підозра, що її учасники за фінансову винагороду обіцяли допомогти іноземцям отримати необхідні візи та дозволи на проживання з метою працевлаштування в Угорщині.

У справі також давав свідчення в'єтнамський перекладач, який живе в Будапешті та добре обізнаний із питаннями оформлення віз. Він підтримував контакти з фігурантами розслідування, зокрема з Г.Б. та Яношем М., відомим під прізвиськом Мачек. За даними видання, перекладач двічі зустрічався з Ароном Орбаном.

Telex також повідомило, що одного із соратників Арона Орбана – Г.Б. – нещодавно звільнили з-під варти. Його затримали після квітневих виборів разом з іншим фігурантом справи, Яношем М.

Спочатку розслідуванням займалася Центральна слідча прокуратура, але згодом справу передали Національному управлінню з повернення та захисту активів. Після цього відбулися нові слідчі дії, а арешт Г.Б. скасували.

Компанія брата Орбана фігурувала в повідомленнях про оформлення робочих віз

Два роки тому Telex опублікувало аудіозапис, який, за даними видання, свідчив про те, що люди, зацікавлені в працевлаштуванні іноземних робітників в Угорщині, покладалися на зв’язки Арона Орбана в уряді.

Тоді ж повідомлялося, що Арон Орбан і його компанія Multi Shoot активно брали участь в оформленні віз.

Водночас отримання дозволів для іноземних працівників було ускладнене урядовими обмеженнями. Зокрема, квоти обмежували кількість іноземців, а перелік агентств із працевлаштування, які могли працювати в цій сфері, був вузьким.

Реакція Віктора Орбана

Колишній прем’єр-міністр Угорщини відреагував на повідомлення про затримання брата у своєму дописі в соцмережах. Він назвав події "відволікаючим маневром" нового уряду.

"Сьогодні уряд має надати відповідь Комітету з питань національної безпеки щодо шпигунського скандалу. Це "розрахунок" – лише відволікаючий маневр. Те, що відбувається в Угорщині, – це не притягнення до відповідальності, а розрахунок", – заявив Орбан.

Він також висловив думку, що нова влада намагається усунути політичних опонентів і встановити однопартійну систему.

"Я – головна мішень; мій брат – лише пішак", – підсумував експрем’єр.

Останні новини про Віктора Орбана

Як повідомляв УНІАН, незадовго до перших вільних виборів в Угорщині у березні 1990 року колишній премʼєр-міністр країни Віктор Орбан міг стати інформатором для спецслужб.

ЗМІ посилаються на свідчення колишнього угорського премʼєра Угорщини Міклоша Немета, який був при владі у 1988-90 роках. Тоді Немет отримав від міністра оборони Ференца Карпаті три оригінальні звіти, які зробив Орбан. У цих звітах майбутній політик інформував владу про поведінку його товаришів під час строкової служби в Залаегерсегу. Орбан також повідомляв про їхні політичні, сексуальні та релігійні погляди.

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