До Кишинева прибула з Румунії ще одна партія вакцини від коронавірусу - 50,4 тисячі доз препарату AstraZeneca.
Читайте такожКитайська вакцина: Степанов запевнив українців в ефективності CoronaVacПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
"Румунія передала Молдові ще 50,4 тисячі доз вакцини від COVID-19. Цей транш дозволяє нам продовжити та прискорити процес вакцинації, щоб захистити життя якомога більшу кількість громадян. Дякую президенту Клауса Йогааннісу і прем'єр-міністру Флоріну Кицу. Спасибі, Румунія, за цю щедру підтримку", - написала президент Мая Санду на своїй сторінці в Facebook.
Глава держави підкреслила, що кожна партія вакцини - це надія на те, що вийде зупинити епідемію, і повернутися до нормального життя.
"Країнам з високим рівнем вакцинації вдалося знизити кількість важкохворих людей і число смертей. Цього я хочу для Республіки Молдова", - додала президент.
Як відомо, в Кишинівський аеропорт 27 лютого прибула з Румунії перша партія вакцини від коронавірусу.
Що цьому передувало
- Напередодні прикордонники затримали 75 заробітчан з Молдови з фальшивими довідками з негативними результатами тестів на коронавірус.
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