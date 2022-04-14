Окупанти втратили ще один ринок, де могли купувати імпорт та збувати власні товари.

Австралійська Australia Post зупинила поштовий обмін із Росією через її військову агресію в Україні.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

"Australia Post долучилася до ряду країн, що зупинили поштовий обмін з Росією. Це означає, що окупанти втратили ще один ринок, де могли купувати імпорт та збувати власні товари. Крім того, припинення співпраці вплине на дохідність національного поштового оператора Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зупинення співпраці з іншими поштами завдає удару економіці РФ.

"Тож дякуємо нашим партнерам, що долучилися до боротьби з агресором. Нехай їхня рішучість надихне й інших партнерів", - додали в прес-службі "Укрпошти".

Раніше повідомлялося, що компанія-власник популярних магазинів одягу повністю пішла з РФ.

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