За словами Подоляка, ЗСУ готові дати відсіч ворогу.

Через регулярні невдачі росіяни змінили свою тактику в війні проти України, їм потрібні будь-які "перемоги", тому ворог перейшов до "плану Б".

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає 24 канал.

Як уточнює Подоляк, раніше в окупантів не було конкретних планів, крім наміру "взяти все за 72 години". Тепер вони зосереджують сили на окремих напрямках, зокрема на Донбасі, щоб мати хоча б якісь "перемоги". ЗСУ до цього готові, - запевнив він.

"Вони концентруються на Донбасі, на сході, на півдні і хочуть створити там "сталінградську історію" для того, щоб здобути певні перемоги, щоб хоч що-небудь продати у себе на внутрішньому ринку", - зазначив Подоляк.

Також він підкреслив, що ресурсів у росіян досі багато, тому розслаблятися не потрібно.

За його прогнозом, зіткнення на сході будуть активними, тому поганим є факт того, що не всі люди звідти евакуювалися.

"У мене є оптимістичне бачення того, куди і як ми вийдемо в найближчі тижні з точки зору і військової, і політичної, і економічної ситуації в протистоянні з Росією", - резюмував Подоляк.

Зазначимо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович відповів на погрози Міноборони РФ, яке заявило, що може завдати обстрілу по урядових будівлях у Києві. Україна завдасть удару у відповідь і у нас знайдеться "своя різьба", зазначив він.