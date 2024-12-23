На узбережжі знаходять трупи дельфінів і птахів.

Дедалі більше поглиблюються наслідки екологічної катастрофи, до якої призвела аварія в Чорному морі російських танкерів "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Як пише Baza, новий викид мазуту стався в Краснодарському краї, також викид зафіксовано на узбережжі Керченського півострова.

"Учора був шторм, частину мішків, куди волонтери збирають пісок із мазутом, віднесло назад у море. Інші сильно підмочило. Волонтери продовжують очищати пляжі і скаржаться на брак техніки для вивезення мішків із мазутом", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що мішки з мазутом вивозять на полігони, які розташовані на певній відстані від морського узбережжя. Однак і тут виникають серйозні проблеми. Зокрема, за словами мешканців станиці Холмська, де розташований один із таких майданчиків, нафтопродукти сочаться з мішків, а поруч розташована річка Зибза, що впадає в Крюківське водосховище. Його використовують для забезпечення водою Крюківської зрошувальної системи, водопостачання рибного господарства та регулювання паводків семи річок, що впадають у нього.

"Катастрофу прибирають з Анапи і благополучно переносять в інші райони", заявляють місцеві жителі.

Міністр екології та природних ресурсів РФ Олександр Козлов визнав, що обсяг ґрунту, забрудненого мазутом, може зрости до 200 тисяч тонн.

Як зазначає ЗМІ, через вплив нафтопродуктів, що витекли, у Чорному морі масово гинуть дельфіни, трупи яких знаходять зоозахисники. За даними центру порятунку дельфінів "Дельфа", з моменту катастрофи до 22 грудня зафіксовано загибель понад десятка ссавців, в Олексино на пляж викинуло відразу 8 трупів.

Крім того, дуже багато загиблих і постраждалих птахів. Зокрема, за останній день із мазуту витягли 875 знеможених пернатих. Їх доправляють до реабілітаційних центрів, де на відновлення птахів потрібно 2-3 дні, однак, як визнають профільні фахівці, виживуть не всі.

Аварія танкерів РФ у Чорному морі - що відомо

Нагадаємо, 15 грудня в районі Керченської протоки зазнали аварії два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". У Чорне море потрапив мазут, який вони транспортували. В.о. директора науково-дослідної установи "Український науковий центр екології моря" Віктор Коморін вважає, що мазут може дістатися України.

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко заявила, що мазут призведе до загибелі морських мешканців - риби, дельфінів і водоплавних птахів. За її словами, ефект від військових дій в акваторії Азовських і Чорних морів надзвичайно шкідливий - є факти руйнування танкерів із нафтопродуктами. Розлив нафти та інших нафтопродуктів спричиняють негативні наслідки для довкілля, якщо вони потрапляють у морську воду. Тим більше - у прибережну смугу.

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