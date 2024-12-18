Ефект від військових дій в акваторії Азовського та Чорного морів є надзвичайно шкідливим.

Мазут, який витікає з російських танкерів "Волгонефть 212" та "Волгонефть 239", що зазнали аварії в Чорному морі, призведе до загибелі морських мешканців - риби, дельфінів та водоплавних птахів. Про це в етері Київ 24 заявила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

За її словами, ефект від військових дій в акваторії Азовського та Чорного морів є надзвичайно шкідливий, від нафтопродуктів першочергово гинуть морські мешканці - дельфіни, водоплавні птахи тощо.

"Є факти руйнування танкерів і ці танкери перевозили нафтопродукти. Розлив нафти й інших нафтопродуктів, зокрема мазуту, що вже є підтвердженим фактом з боку РФ, спричиняє негативні наслідки для навколишнього середовища, якщо вони потрапляють в морську воду. Тим більше - в прибережну смугу", - наголошує фахівчиня.

Вона пояснила, що зараз уже нафта розлилася, та мазут у вигляді маслянистої емульсії покриває плівкою морську воду, також ця речовина вже є й на березі. За словами Тимочко, під вплив потрапляють птахи тому, що мазут, плівка покривають їхнє пір'я, не дають можливості піднятися в повітря й вони гинуть в морі або на березі:

"Цей ефект від військових дій в акваторії Чорного та Азовського морів є надзвичайно шкідливим".

Тимочко також нагадала про наслідки підриву росіянами Каховської греблі.

"Коли мільярди кубів прісної води потрапили в акваторію Чорного моря та призвели до опріснення прибережної смуги, до загибелі морських живих організмів, флори та фауни, забрудненню морського середовища - ці збитки є надзвичайно негативними. І вони будуть обов'язково розглянуті міжнародним кримінальним судом, якщо не зараз, то пізніше", - наголосила екологиня.

Тим часом, як повідомляє Телеграм-канал Baza, мазут, що розлився внаслідок аварії танкерів, забруднив майже 50 кілометрів узбережжя у Краснодарському краї РФ. За даними МНС РФ, роботи з ліквідації розливу мазуту проводять на ділянці узбережжя завдовжки 49 кілометрів, а зону моніторингу розширено до 70 кілометрів.

За даними очевидців, на узбережжі - велика кількість мішків із забрудненим піском, на пляжі знаходять постраждалих птахів, які повністю вкриті чорною плівкою. Йдеться, що у місцевих ветеринарних клініках відкрилися спеціальні "поливальні", де птахів очищають від нафтопродуктів.

Як зазначається у публікації, добровольці, які допомагають очищати узбережжя, користуються лопатами та кельмами:

"Сьогодні узбережжя Краснодарського краю буквально посипане білими мішками. Усередині - пісок, змішаний з мазутом. Це результат роботи сотень волонтерів, які вийшли прибирати берег після розливу нафтопродуктів із двох танкерів, які зазнали аварії в Керченській протоці. Допомагають усі: бабусі, дідусі, дівчата, діти та підлітки".

Водночас Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив, що на морі зафіксовано "чорний приплив", та оприлюднив відповідне відео.

"Місцеві паблики пишуть, що всю ніч мазут з танкерів, що зазначли катастрофи, продовжував прибувати до берегів Кубані й вже дістався центрального пляжу Анапи. На інших пляжах мазут лежить не "шматками", а суцільним шаром 30 см", - йдеться у допису.

Аварія російських танкерів у Керченській протоці

Нагадаємо, 15 грудня в районі Керченської протоки зазнали аварії два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". В Чорне море потрапив мазут, який вони транспортували.

В.о. директора науково-дослідної установи "Український науковий центр екології моря" Віктор Коморін вважає, що мазут може дістатися України.

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