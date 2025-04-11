Падіння гелікоптера у Нью-Йорку: загинув топменеджер Siemens з сім'єю

Четверо людей загинули на місці, а двох дітей ще намагалися врятувати медики. На жаль, допомогти їм не вдалося.

На борту гелікоптера Bell 206L-4 туристичної компанія New York Helicopter Charter, який розбився над Нью-Йорком та впав у річку Гудзон, були керівник компанії Siemens Агустін Ескобар, його сім'я та пілот, пише CNN.

Гелікоптер вилетів з Мангеттена о 14:59, облетів Статую Свободи, піднявся по Гудзону до моста Джорджа Вашингтона і повернувся на південь уздовж Нью-Джерсі. О 15:17 він впав у воду.

"Наші серця з сім'ями тих, хто був на борту", - сказав мер Нью-Йорка Ерік Адамс.

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Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав подію "неймовірною трагедією". Президент Дональд Трамп також висловив співчуття: "Нехай Бог благословить родини і друзів жертв".

Очевидці бачили, як вертоліт падав і перекинувся у повітрі. Свідки повідомили, що частини вертольота відпали до удару об воду. Рятувальники та поліція витягли тіла чотирьох жертв, ще двох дітей ушпиталили, але врятувати їх не вдалося.

Гендиректор компанії Майкл Рот заявив: "Єдине, що я можу вам сказати, це те, що ми спустошені".

На запитання про техобслуговування він відповів: "Цим займається мій директор з технічного обслуговування". Коментарів від технічного персоналу не було.

Гелікоптер побудовано у 2004 році, сертифікат льотної придатності видано у 2016 році, дійсний до 2029 року. Вертоліт перебував у зоні спеціальних правил польотів, без управління трафіком. Триває розслідування

Компанія New York Helicopter Charter вже була фігурантом інцидентів: у 2010 році - аварія в Чилі; у 2013 - посадка на воду біля Манхеттена через відмову двигуна; у 2015 - аварійна посадка - виявлено ознаки деформації та корозії.

Слідчі тимчасово заборонили польоти дронів у зоні аварії без спеціального дозволу.

Аварія гелікоптера у США

Як повідомляв УНІАН, У Нью-Йорку неподалік від Мангеттена зазнав аварії гелікоптер. На борту, який впав у Гудзон, перебувало шестеро людей, зокрема й діти.

Один зі свідків аварії розповів, що бачив, як гелікоптер "розвалювався" в повітрі: від нього відірвалися хвіст і пропелер. Він додав, що пропелер все ще обертався без повітряного судна, коли воно падало.

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