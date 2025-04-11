Повідомляється, що на борту була родина туристів з Іспанії.

У Нью-Йорку неподалік від Мангеттена зазнав аварії гелікоптер. На борту, який впав у Гудзон, перебувало шестеро людей, зокрема й діти.

Як повідомляє Associated Press із посиланням на представника пожежної служби, ніхто не вижив. Серед загиблих – пілот, двоє дорослих та троє дітей.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс каже, що загиблі – родина туристів з Іспанії. За його словами, тіла були знайдені і витягнуті з води.

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Один зі свідків аварії розповів, що бачив, як гелікоптер "розвалювався" в повітрі: від нього відірвалися хвіст і пропелер. Він додав, що пропелер все ще обертався без повітряного судна, коли воно падало.

АР зазначає, що небо в момент інциденту час було затягнуте хмарами, але видимість над річкою не була суттєво погіршена.

Федеральне управління цивільної авіації США ідентифікувало гелікоптер як Bell 206. Ці борти широко використовуються в комерційній та державній авіації, в тому числі екскурсійними компаніями, телевізійними службами новин та поліцейськими департаментами. Спочатку він був розроблений для армії США, а потім був адаптований для інших цілей. Національна рада з безпеки на транспорті заявила, що проведе розслідування інциденту.

Журналісти акцентували, що в районі Мангеттена небо постійно заповнене літаками та гелікоптерами. Там вже ставалися авіакатастрофи. До прикладу, у 2009 році над Гудзоном зіткнулися літак та туристичний гелікоптер. Це призвело до загибелі девʼятьох осіб.

Авіакатастрофи: інші новини

На початку квітня в Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3. Такі літаки РФ використовує для ударів по Україні. РосЗМІ повідомляли, що аварія сталася в Іркутській області. Причиною називали технічну несправність.

У березні в небі Франції зіткнулися два літаки Alpha Jet. Сталося це під час репетиції. Пілоти встигли катапультуватися і вижили. Один борт впав у силос бетонної компанії Calin, внаслідок чого виникла пожежа.

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