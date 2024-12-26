Пілот сприйняв вибух за зіткнення зі зграєю птахів. Втім, поруч вибухнула ракета.

Пасажирський лайнер компанії Azerbaijan Airlines, що здійснював рейс з Баку до Грозного, було збито у районі, де розташовано кілька російських військових об'єктів із засобами ППО.

Як пише проєкт "ВЧК-ОГПУ", це сталося над Наурським районом Чечні, де розташовується кілька військових частин. Згідно з розшифровкою переговорів диспетчера та екіпажу, сильний удар по літаку пілот прийняв за зіткнення зі зграєю птахів. Насправді пошкодження вказують, що, швидше за все, поряд із літаком вибухнула ракета, випущена засобами ППО.

Згідно з матеріалами, що опинилися у розпорядженні каналу, цей удар стався приблизно за 18 кілометрів на північ, північний захід від аеропорту в Грозному, над Наурським районом на висоті 2,4 тисячі метрів.

Відео дня

За інформацією з відкритих джерел, у цій місцевості розташовані відразу кілька військових частин, у тому числі і із засобами ППО. Ще наприкінці 2011 року на сайті "Чечня сьогодні" виходив хвалебний матеріал про нове озброєння, здатне контролювати повітряний простір усього Північного Кавказу.

У матеріалі сказано, що у дислокованій у Наурському районі мотострілецькій бригаді Міністерства оборони Росії з'явилася нова на той момент система управління силами протиповітряної оборони - Барнаул-Т.

Відомо, що після недавніх атак БПЛА, у Чечні було розміщено й кілька "Панцирів".

Катастрофа літака в Казахстані

Пасажирський літак Embraer E190AR авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL) із десятками людей на борту зазнав катастрофи 25 грудня місті Актау на заході Казахстану. З 67 осіб загинули 38.

Відомо, що зе 29 людей, зокрема двоє дітей, перебувають у лікарнях. 11 осіб – у стабільно важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості.

Про імовірність збиття борту у мережі писали після публікації відео з уламками – на них чітко були видні пробоїни. Цю версію озвучив і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко:

"Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього. Літак отримав пошкодження від росіян і його відправили до Казахстану, замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей", – заявив Коваленко.

Вас також можуть зацікавити новини: