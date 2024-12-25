За останніми даними, в авіакатастрофі загинули 38 людей.

Пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що впав біля міста Актау в Казахстані, був збитий російським ЗРК. Про це написав керівник Центр протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він нагадав, що літак здійснював рейс із Баку до Грозного.

"Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього. Літак отримав пошкодження від росіян і його відправили до Казахстану, замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей", - зазначив Коваленко.

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Авіакатастрофа пасажирського літака в Казахстані – останні новини

Літак Embraer E190AR авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL) розбився вранці 25 грудня у місті Актау на заході Казахстану. На борту літака перебували 67 осіб, серед яких були громадяни Азербайджану, Росії, Казахстану та Киргизстану. За останніми даними, в авіакатастрофі загинули 38 людей. 29 осіб, зокрема двоє дітей, які постраждали через авіакатастрофу, перебувають у лікарнях. 11 осіб - у стабільно важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості.

На місці аварії знайшли чорну скриньку, її передали слідчим. Комісію із розслідування катастрофи очолив віце-прем'єр Казахстану Канат Бозумбаєв.

Офіційно причину аварії літака поки не названо, однак на обшивці літака видно сліди, схожі на пошкодження від ракет ППО.

Також повідомлялося, що авіакомпанія Azerbaijan Airlines призупинила рейси з Баку до Грозного та Махачкали до завершення розслідування авіакатастрофи.

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