Президент акцентував на необхідності консолідувати весь міжнародний тиск на Москву.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що фото і відео свідчать про відповідальність Росії за катастрофу літака Embraer E190AR рейсу "Баку-Грозний" над Казахстаном. Про це глава держави повідомив в мережі X.

Глава держави повідомив, що з’являється дедалі більше подробиць жахливої катастрофи рейсу "Азербайджанських авіаліній". Президент України висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народові.

Як відзначив Зеленський, кожне людське життя є цінним, і кожна втрата життя заслуговує на ретельне розслідування заради встановлення істини.

Відео дня

"Бачимо, що фото та відео з місця катастрофи красномовно свідчать про відповідальність Росії за трагедію", - наголосив Зеленський.

Як додав президент України, якщо Росія продовжить поширювати брехню, так само як це зробила раніше у випадку збиття нею літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 у липні 2014 року, тоді "необхідно буде консолідувати весь міжнародний тиск на Москву, щоб правда була встановлена, а винні притягнуті до відповідальності".

Авіакатастрофа в Казахстані - що відомо

Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що впав біля міста Актау в Казахстані, був збитий російським ЗРК.

На борту літака перебували 67 осіб, серед яких були громадяни Азербайджану, Росії, Казахстану та Киргизстану. Загинуло 38 осіб.

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