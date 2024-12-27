Російські чиновники кажуть, що в Грозному був туман, літали дрони і взагалі аеропорт був закритий.

Рішення летіти до Казахстану ухвалив екіпаж азербайджанського літака, який зрештою зазнав аварії в районі казахського міста Актау. Відповідну заяву, поширену ТАСС, зробив глава Росавіації Дмитро Ядров.

За його словами, під час інциденту з азербайджанським літаком обстановка в районі аеропорту "Грозний" була "вельми складною". Зокрема він визнав, що в цей момент українські дрони атакували об'єкти в містах Грозний і Владикавказ.

"У зв'язку з цим у районі аеропорту "Грозний" запроваджували режим "Килим", що передбачає негайне виведення всіх повітряних суден із зазначеного простору. Крім того, в районі аеропорту "Грозний" був щільний туман", - заявив Ядров.

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Він стверджує, що командир екіпажу зробив дві безуспішні спроби посадити літак у Грозному.

"Командиру пропонувалися інші аеропорти. Він ухвалив рішення прямувати в аеропорт Актау", - заявив чиновник.

Катастрофа літака в Актау: останні новини

Як писав УНІАН, після катастрофи літака в Казахстані іноземні авіакомпанії почали скасовувати свої рейси в РФ. При цьому одразу кілька російських аеропортів тимчасово призупинили роботу.

Також ми розповідали, що Азербайджан чекає від РФ зізнання у збитті літака, хоча й не звинувачує росіян у навмисній атаці на літак.

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