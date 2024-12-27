Уряд країни очікує офіційних заяв з Москви щодо катастрофи, що сталася через помилку російської ППО.

Влада Азербайджану чекає, що Росія зізнається у збитті пасажирського літака Азербайджанських авіаліній, повідомляє агенція Reuters з посиланням на інформовані джерела.

Як кажуть співрозмовники видання, літак збила ППО Росії. Водночас найближчий аеропорт на траєкторії польоту літака Махачкала був закритий під час події. Тож швидка посадка для рятувальної операції була неможливою.

"Ніхто не стверджує, що це було зроблено навмисно. Однак, з огляду на встановлені факти, Баку очікує, що російська сторона зізнається у збитті азербайджанського літака", - сказало джерело.

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Падіння літака в Казахстані

25 грудня в місті Актау, що в Казахстані розбився пасажирський літак Азербайджанських авіаліній. На борту було 67 осіб, 38 – загинули.

Одне з азербайджанських джерел агентства Reuters, знайоме з розслідуванням, повідомило виданню, що попередні результати засвідчили, що літак був уражений російською системою ППО "Панцир-С". А зв'язок літака з диспетчерами було паралізовано системами радіоелектронної боротьби на підльоті до Грозного, зазначило джерело.

Депутат парламенту Азербайджану Расім Мусабеков також заявив, що відповідальність за трагедію лежить на Росії. Він наголосив, що Москва має вибачитися за атаку пасажирського судна засобами протиповітряної оборони. Але замість цього дехто в РФ намагається "замітати сліди".

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