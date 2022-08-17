Коли ділянку очистять, її знову запропонують для дипломатичних цілей. Країни зможуть подати заявку для будівництва на ній свого об'єкта.

Австралія припинила здавати в оренду земельну ділянку, на якій Росія збиралася побудувати своє нове посольство.

Про це пише News.com.au.

Це сталось через те, що РФ не завершила будівництво свого нового диппредставництва достатньо швидко. Тепер у неї є 20 днів, щоб звільнити ділянку в Ярралумлі неподалік парламенту.

"Після регулярних консультацій та обговорень з представниками Росії протягом багатьох років, а також за відсутності зобов'язань щодо термінів завершення робіт NCA ухвалило рішення розірвати договір оренди", - зазначається у заяві.

Росія вже має посольство в передмісті Канберри Гріффіт і планувала перенести його до Ярралумлу. РФ орендувала землю у 2008 році, а у 2011 отримала дозволи на виконання робіт і будівництво. У NCA додали, що Росія обіцяла завершити будівництво за три роки, але так цього і не зробила.

"Цей квартал є преміальним місцем у центрі Канберри – недалеко від озера Берлі Гріффін і будівлі австралійського парламенту. Незавершені роботи, що тривають, погіршують загальну естетику, важливість і гідність території, відведеної для дипломатичних місій та іноземних представництв у національній столиці", – пояснила виконавчий директор NCA Саллі Барнс.

За її словами, NCA підтримує політику "використай або втратиш" і додала, що Росія не "продемонструвала бажання та здатність розвивати це місце".

"Хоча початкові роботи розпочалися, квартал, про який йдеться, уже багато років стоїть як будівельний майданчик із незавершеним будівництвом", - наголосила Барнс.

Коли ділянку очистять, її знову запропонують для дипломатичних цілей. Інші країни, включно з Росією, зможуть подати заявку на її використання.

Як раніше повідомляв УНІАН, Австралія активно підтримує Україну у війні проти РФ. Вона приєднується до санкцій проти країни-агресорки, а також надає військову допомогу ЗСУ.

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