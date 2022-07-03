Також вона долучиться до роботи міжнародного суду на підтримку України.

Австралія скасує мита на українські товари та заборонить імпорт російського золота.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу сьогодні в Києві.

"Ми будемо також знімати мито на українські товари, і долучимося до подібної діяльності з боку інших країн. Крім того, ми будемо долучатися до роботи міжнародного суду на підтримку України. Ми також будемо оголошувати додаткові фінансові санкції та заборону на подорожі. Ми заборонимо імпорт російського золота, аби скоротити можливість Росії фінансувати свою війну", - сказав Албаніз.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 травня Рада Європейського союзу на рік відмінила ввізне мито на весь український експорт.

Нагадаємо, що днями Австралія ввела санкції проти 16 росіян через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. До списку потрапили родичі та близькі друзі президента РФ Володимира Путіна.

Також раніше Австралія відправила в Україну чотири бронетранспортери M113AS4, очікується ще 10.

Загалом пакет військової допомоги Австралії включає понад 285 млн австралійських доларів, машини Bushmaster, гаубиці M777, протитанкова зброя, боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси та особисте спорядження.

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