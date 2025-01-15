Оскар Дженкінс воював на боці України і був узятий у російський полон, де його, можливо, вбили.

Австралія вимагає від РФ пояснень у зв'язку з інформацією про вбивство австралійського солдата, якого Росія взяла в полон в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, Австралія викликала російського посла після повідомлень про те, що чоловіка з Мельбурна було вбито в російському полоні.

Уряд Австралії звернувся до російської влади з проханням негайно підтвердити статус Оскара Дженкінса.

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"Ми дочекаємося оприлюднення фактів. Але якщо Оскару Дженкінсу була заподіяна будь-яка шкода, це абсолютно негоже, і австралійський уряд вживе найрішучіших заходів", - заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе.

Як повідомляє інформагентство, Дженкінс - учитель із Мельбурна. Він служив разом з українськими військовими, але минулого року його захопила Росія як військовополоненого.

Роль Австралії у війні

Австралія є одним із найбільших донорів підтримки Заходу для України, які не входять до НАТО, і постачає допомогу, боєприпаси та оборонне обладнання.

Вона заборонила експорт глінозему та алюмінієвих руд, включно з бокситами, в Росію і запровадила санкції щодо близько 1000 російських фізичних і юридичних осіб.

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