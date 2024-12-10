Австралія планує придбати понад 200 ракет Tomahawk для своїх військово-морських сил.

Австралія стала третьою країною у світі, яка придбала і запустила американську крилату ракету Tomahawk. Крім неї, таким видом озброєння володіють тільки США і Велика Британія.

"HMAS Brisbane, есмінець класу "Гобарт", успішно запустив ракету "Томагавк" під час випробувань і оцінок, проведених біля західного узбережжя Сполучених Штатів", - йдеться в повідомленні на сайті Міноборони Австралії.

Крім того, у навчаннях також військовими використовувалися ракети Standard Missiles 6 і Naval Strike Missile. Повідомляється, що Австралія планує купити понад 200 одиниць ракет Tomahawk, щоб розгорнути їх на майбутніх платформах Військово-морських сил (підводні човни класу "Вірджинія" і фрегати класу "Хантер") і на есмінцях класу "Хобарт". На це уряд Австралії інвестує 1,3 мільярда доларів США.

Відео дня

На озброєння ракети будуть взяті на кілька років швидше, ніж планувалося. Такий крок надасть ВМС Австралії "найдосконалішу та найсучаснішу морську ударну та протиракетну оборону в історії".

Командувач ВМС Австралії, віце-адмірал Марк Гаммонд заявив, що це має важливе значення.

"Посилюючи наші власні оборонні можливості та працюючи з партнерами, ми змінюємо розрахунки для будь-якого потенційного агресора, щоб жодна держава ніколи не дійшла висновку, що переваги конфлікту переважують ризики", - зазначив він.

Ракети Tomahawk і Україна - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що США навряд чи передадуть Україні ракети Tomahawk. Крім того, це не тільки питання передачі озброєння, але ще й носіїв.

Крім того, передача таких ракет дозволила б би бити по російському військово-промисловому комплексу. Однак це може статися тільки після того, як погіршиться глобальна ситуація.

Вас також можуть зацікавити новини: