У посольстві Росії в Австрії заявили, що "обурені" рішенням МЗС Австрії і назвали його "політично мотивованим".

Австрія оголосила двох російських дипломатів небажаними особами, вони мають покинути країну до 19 березня. Прессекретар міністра закордонних справ Александр Шалленберг (ÖVP) повідомив напередодні, що ці двоє "вчинили дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом".

Таке формулювання зазвичай використовується, коли йдеться про діяльність секретних служб. Те, що серед співробітників російського посольства у Відні є шпигуни, не є секретом.

У минулому Австрія досить неохоче висилала російських дипломатів. Однією з причин цього був вплив на австрійське представництво в Москві, яке має набагато бідніший штат співробітників.

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Кількість російських дипломатів, висланих Австрією з 2020 року, досягла 11 осіб. Деякі попередні висилки, як пише Reuters із посиланням на чиновників, були пов'язані з підозрами у шпигунстві, однак і в цих випадках деталі невідомі.

У посольстві Росії в Австрії заявили, що "обурені" рішенням МЗС Австрії і назвали його "політично мотивованим". Відповідальність за подальше погіршення двосторонніх відносин у посольстві РФ поклали "виключно" на Відень, додавши, що Москва "відреагує рішуче".

Російські шпигуни в Європі - деталі

Кремль скористався масовою втечею з Росії опозиційно налаштованих громадян, щоб під цим прикриттям заслати професійних шпигунів, диверсантів і найманих убивць до країн Європи. Про це пише The Wall Street Journal, аналізуючи обставини вбивства в Іспанії російського льотчика-перебіжчика Максима Кузьмінова.

Видання зазначає, що Кузьмінов, застрелений у містечку Вільяхойос 13 лютого цього року, є лише одним із багатьох вбитих або раптово померлих росіян, які так чи інакше насолили російському диктатору Володимиру Путіну.

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