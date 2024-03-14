Австрія оголосила двох російських дипломатів небажаними особами, вони мають покинути країну до 19 березня. Прессекретар міністра закордонних справ Александр Шалленберг (ÖVP) повідомив напередодні, що ці двоє "вчинили дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом".
Таке формулювання зазвичай використовується, коли йдеться про діяльність секретних служб. Те, що серед співробітників російського посольства у Відні є шпигуни, не є секретом.
У минулому Австрія досить неохоче висилала російських дипломатів. Однією з причин цього був вплив на австрійське представництво в Москві, яке має набагато бідніший штат співробітників.
Кількість російських дипломатів, висланих Австрією з 2020 року, досягла 11 осіб. Деякі попередні висилки, як пише Reuters із посиланням на чиновників, були пов'язані з підозрами у шпигунстві, однак і в цих випадках деталі невідомі.
У посольстві Росії в Австрії заявили, що "обурені" рішенням МЗС Австрії і назвали його "політично мотивованим". Відповідальність за подальше погіршення двосторонніх відносин у посольстві РФ поклали "виключно" на Відень, додавши, що Москва "відреагує рішуче".
Російські шпигуни в Європі - деталі
Кремль скористався масовою втечею з Росії опозиційно налаштованих громадян, щоб під цим прикриттям заслати професійних шпигунів, диверсантів і найманих убивць до країн Європи. Про це пише The Wall Street Journal, аналізуючи обставини вбивства в Іспанії російського льотчика-перебіжчика Максима Кузьмінова.
Видання зазначає, що Кузьмінов, застрелений у містечку Вільяхойос 13 лютого цього року, є лише одним із багатьох вбитих або раптово померлих росіян, які так чи інакше насолили російському диктатору Володимиру Путіну.