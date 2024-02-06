Також ЄК розширить списки російських компаній, яким європейські фірми не можуть продавати товари подвійного призначення.

Євросоюз хоче обмежити поїздки російських дипломатів країною, в якій вони акредитовані, і таким чином заборонити їм пересуватися Шенгенською зоною.

Як повідомляє Politico з посилання на джерела серед дипломатів, відповідна пропозиція входить до 13-го пакету європейських санкцій проти Росії.

Додається, що це давнє прохання Чехії, яка ще минулого року наполягала забрати свободу пересування у дипломатів країни-агресорки. Чеський уряд наполягав, щоб російським дипломатам видавали спеціальні візи та посвідки на проживання.

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За даними видання, поки невідомо, у якому виді реалізують цей план, оскільки поїздки всередині Шенгенської зони часто не контролюється. Джерела видання зазначають, що Єврокомісія також розширить списки російських компаній, яким європейські фірми не можуть продавати товари подвійного призначення та військову продукцію.

Новий пакет санкцій проти РФ

Як писав Reuters, у новому, 13-му пакеті санкцій від Європейської комісії не буде нових заборон на імпорт з Росії. Пропозиція Єврокомісії, яка може надійти у найближчі дні, також розширить список російських компаній, яким фірми ЄС не зможуть продавати товари подвійного призначення.

Після ухвалення 13-го пакету Єврокомісія швидко запропонує 14-й, у якому можуть бути нові заборони на імпорт.

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